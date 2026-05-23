إعلام الأسرى: عمليات قمع وحشية تتعرض لها أسيرات "الدامون"

23 مايو 2026 . الساعة 11:41 بتوقيت القدس
الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون يتعرضن لانتهاكات جسيمة

قال مكتب إعلام الأسرى إن الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون يتعرضن لأوضاع قاسية ومتدهورة، في ظل تصاعد الاقتحامات وعمليات القمع والتحرش اللفظي من قبل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح المكتب في بيان صدر، السبت، أن إدارة السجن نفذت أكثر من 30 عملية قمع خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بمعدل اقتحام كل يومين أو ثلاثة، رافقها اعتداءات جسدية وإهانات متكررة.

وبين أن أعنف هذه الاعتداءات، كانت فجر 13 مايو 2026، حين اقتحمت قوات السجون غرف الأسيرات ليلًا، وأخرجتهن إلى الساحة وهن مكبلات، وسط اعتداءات جسدية وتحرش لفظي وتفتيش مهين داخل الحمامات بحضور جنود عند الأبواب، إلى جانب تصوير العملية عبر الكاميرات.

وأضاف أن الاحتلال يتعمد إبقاء الكاميرات مفتوحة على مدار الساعة، الأمر الذي يضطر الأسيرات للنوم وهنّ يرتدين الحجاب حفاظًا على خصوصيتهن.

وأشار البيان إلى أن ظروف الاحتجاز تزداد سوءًا، إذ تعاني الغرف من الرطوبة وانعدام التهوية السليمة، بينما تفتقر الحمامات للأبواب، في حين يجري توزيع مواد النظافة بكميات قليلة جدًا، لا تكفي للاستخدام اليومي.

وبيّن المكتب أن بين الأسيرات حالات مرضية خطيرة، وأوضاعًا صحية تتطلب تدخلاً عاجلًا، من بينها إصابات مزمنة وحالات حمل تحتاج إلى متابعة طبية، في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي ورفض تقديم العلاج.

وطالب المؤسسات الحقوقية الدولية بتحرك فوري لوقف ما وصفه بـ"الانتهاكات الخطيرة" بحق الأسيرات الفلسطينيات، وضمان توفير الحماية والرعاية الصحية لهن داخل السجون.

المصدر / فلسطين أون لاين
#أسرى فلسطينيين #أسيرات #سجن الدامون #مكتب إعلام الأسرى #عمليات قمع الأسيرات

