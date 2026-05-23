غارات وتفجيرات إسرائيلية مكثفة تستهدف بلدات جنوب لبنان وتوقع شهداء وجرحى

شهدت قرى وبلدات جنوب نهر الليطاني، منذ فجر السبت، سلسلة اعتداءات إسرائيلية مكثفة توزعت بين غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات، استهدفت مناطق سكنية ومدنية في القطاعين الغربي والأوسط، وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى وأضرار واسعة.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مبانٍ سكنية في بلدة العباسية عند مفرق معركة قرب مستشفى حيرام، وفي مدينة صور مستهدفًا مبنى يعرف بـ”بناية الكريت”، كما استهدفت غارات أخرى بلدات دير قانون النهر وبرج قلاويه ودبين.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيرًا كبيرًا في مدينة الخيام، فيما استهدفت طائرة مسيّرة عمالًا سوريين أثناء عملهم في بستان ببلدة البازورية، ما أدى إلى وقوع إصابات.

وكانت مناطق صور وبنت جبيل قد شهدت، أمس الجمعة، 31 اعتداءً إسرائيليًا تنوعت بين الغارات الجوية والقصف المدفعي والتفجيرات، وأدت إلى سقوط شهداء وجرحى، إضافة إلى أضرار مادية واسعة.

واستهدفت غارات إسرائيلية نقطتين إسعافيتين تابعتين للدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية ببلدة حناويه، ما أدى إلى استشهاد أربعة مسعفين.

كما تعرضت بلدة دير قانون النهر لأربع غارات متتالية استهدفت الطريق العام ومدخل البلدة ومنطقة المثلث، بينها غارة طالت فريق الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية أثناء قيامه بمهامه الإسعافية، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مسعفين ضمن حصيلة بلغت خمسة شهداء وستة جرحى.

وفي بلدة تبنين، استهدفت طائرة مسيّرة دراجة نارية، ما أدى إلى استشهاد رجل مسن، فيما أصيب شخصان جراء غارة مماثلة استهدفت دراجة نارية في بلدة عين بعال أثناء مرور موكب تشييع شهداء الدفاع المدني.

وشملت الغارات الجوية بلدات جويا، تولين، تبنين، مجدلزون، المنصوري، فرون، الغندورية، برعشيت، صريفا، كفرا، برج رحال، ياطر وشحور، بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف طال بلدات صريفا وصديقين وتبنين وكفرا والحنية والقليلة والمعلية.

كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية تفجيرًا جديدًا في بلدة شيحين، وسط استمرار التصعيد العسكري في جنوب لبنان.

