صحة غزة: 8 شهداء خلال 48 ساعة و 72,783 شهيدًا منذ بدء الإبادة

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت، خلال الساعات الـ48 الماضية، ثمانية شهداء، بينهم سبعة شهداء جدد وشهيد واحد جرى انتشاله من تحت الأنقاض، إضافة إلى 29 إصابة مختلفة جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

ووفق الإحصاءات الرسمية، فقد بلغ إجمالي الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 890 شهيدًا، بينما بلغ عدد الإصابات 2,677 إصابة، إضافة إلى 777 حالة انتشال من تحت الأنقاض.

أما الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، فارتفعت إلى 72,783 شهيدًا و172,779 مصابًا، في واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية التي تشهدها قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار الاستهداف ومنع الطواقم من الحركة الآمنة.

وأكدت الوزارة أن استمرار استهداف المناطق السكنية والبنى التحتية يعمّق الأزمة الإنسانية ويزيد من صعوبة عمل الطواقم الطبية، محذّرة من أن العجز عن الوصول للضحايا قد يرفع حصيلة الشهداء خلال الساعات المقبلة.

