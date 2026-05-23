معاريف: تصاعد التحريض ضد "رئيس الأركان" وقادة الجيش

23 مايو 2026 . الساعة 10:55 بتوقيت القدس
رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير

كشفت صحيفة معاريف العبرية، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تشهد خلال الأيام الأخيرة تصعيدًا في حملة التحريض والتشهير ضد رئيس أركان جيش الاحتلال وعدد من القادة العسكريين.

وقالت الصحيفة، السبت، إن التحريض ضد زامير يأتي من قبل  ما وصفتهم بـ”منظومة التحريض والتشويه” التابعة للحكومة الإسرائيلية.

وبحسب الصحيفة، فإن قيادة الجيش باتت تتحدث عن وجود انقسام داخلي متصاعد، إلى جانب نشاط ممنهج يستهدف المؤسسة العسكرية وقياداتها.

ويؤكد مراقبين إسرائيليين ووسائل إعلام إسرائيلية تصاعد التوترات بين المستويين السياسي والعسكري داخل "إسرائيل".

وأشارت "معاريف" إلى أن حالة الاحتقان داخل المؤسسة الأمنية تتزايد على خلفية الهجمات الإعلامية والسياسية التي تطال كبار الضباط، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على تماسك المنظومة الأمنية الإسرائيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين
