اعتداءات للمستوطنين واقتحامات إسرائيلية تطال عدة مناطق بالضفة

اعتداءات للمستوطنين واقتحامات إسرائيلية تطال عدة مناطق بالضفة

23 مايو 2026 . الساعة 10:11 بتوقيت القدس
صورة أرشيفية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، اقتحامات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تزامناً مع اعتداءات نفذها مستوطنون بحق المواطنين وممتلكاتهم جنوب شرق بيت لحم.

ففي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال قرية عنزا جنوب المدينة، وداهمت عدة منازل وفتشتها، وفق ما أفادت به مصادر محلية، التي أوضحت أن جنود الاحتلال استولوا على مجوهرات وهواتف نقالة من عدد من المنازل خلال عمليات التفتيش.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في المدينة خلال ساعات الفجر الأولى، حيث داهمت مناطق في البلدة القديمة والسوق التجاري ومحيط شارع فيصل، إضافة إلى مخيم العين ومحيط مخيمي بلاطة وعسكر الجديد وشارع المي، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي بيت لحم، هاجم مستوطنون منازل المواطنين في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق المدينة، بحسب ما أفادت به مصادر محلية، التي أشارت إلى أن المستوطنين تمركزوا في محيط إسكان الجامعة ورشقوا منازل المواطنين بالحجارة، دون تسجيل إصابات.

وأضافت المصادر أن المستوطنين رعوا أغنامهم في أراضي المواطنين في المنطقة، وسط استفزازات ومضايقات متعمدة للسكان.

وتشهد منطقة خلايل اللوز تصعيداً متواصلاً من قبل المستوطنين، يتمثل في مهاجمة المنازل وترهيب السكان، إلى جانب الاعتداء على الأراضي الزراعية وتخريب أشجار الزيتون والممتلكات، تحت حماية قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
