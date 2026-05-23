فشل محادثات الأمم المتحدة لمعاهدة منع الانتشار النووي

تعثّرت محادثات الأمم المتحدة الخاصة بمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) للمرة الثالثة على التوالي، بعد أربعة أسابيع من النقاشات المكثّفة دون التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء. وأعلن رئيس المؤتمر، الفيتنامي دو هونغ فييت، أن "المؤتمر ليس في وضع يسمح له بالتوصل إلى اتفاق بشأن أعماله الجوهرية"، مؤكداً أنه لن يطرح الوثيقة الختامية للتصويت.

وكان المؤتمر يسعى إلى إعادة تقييم المعاهدة التي تُعد حجر الأساس في منظومة الحد من الأسلحة النووية منذ إقرارها عام 1968، وسط تصاعد المخاوف من سباق تسلّح نووي جديد وتدهور منظومة الأمن الدولي. وفشلت مراجعـتان سابقتان، في عامي 2015 و2022، ما يعمّق الشكوك حول قدرة النظام الدولي على ضبط السلاح النووي في ظل التوترات الجيوسياسية.

وأشار ريتشارد غوان، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، قبل الإعلان الرسمي للفشل، إلى أن النص التفاوضي بات "أقل ارتباطاً بواقع الصراعات الحالية وخطر الانتشار النووي".

كما خلت المسودة الختامية من أي ذكر لبرنامج كوريا الشمالية النووي أو الدعوة إلى استئناف مفاوضات لنزع السلاح من شبه الجزيرة الكورية. وفي خطوة تعكس عمق الخلافات الدولية، أسقطت الوثيقة أيضاً الدعوة الموجّهة إلى الولايات المتحدة وروسيا لاستبدال معاهدة "نيو ستارت" التي انتهت صلاحيتها، في وقت تواصل فيه القوتان العظميان تحديث ترسانتهما النووية.

ووفق معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI)، بلغ عدد الرؤوس النووية لدى الدول التسع المسلحة نووياً—ومن بينها روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والهند وباكستان و"إسرائيل" وكوريا الشمالية—نحو 12,241 رأساً نووياً حتى يناير/ كانون الثاني 2025، تمتلك موسكو وواشنطن وحدهما 90% منها.

وفق أحدث تقديرات (SIPRI)، هناك 9 دول تمتلك أسلحة نووية حتى يناير 2025، وتوزّع عدد الرؤوس النووية تقريبا كما يلي:

الولايات المتحدة: نحو 3,700 رأس نووي في الترسانة الكلية.

روسيا: نحو 4,309 رؤوس نووية.

الصين: نحو 600 رأس نووي.

فرنسا: نحو 290 رأس نووي.

المملكة المتحدة: نحو 225 رأس نووي.

الهند: نحو 180 رأس نووي.

باكستان: نحو 170 رأس نووي.

"إسرائيل": نحو 90 رأس نووي (تقديري، نظراً لسياستها الرسمية بالـ"غموض النووي").

كوريا الشمالية: نحو 50 رأس نووي (تقديري بناءً على المعلومات المتاحة).

المجموع العالمي التقديري: حوالي 12,241 رأساً نووياً في ترسانة الدول النووية التسع معاً.

