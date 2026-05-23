إصابات وعمليات نسف وقصف مدفعي في خروقات إسرائيلية لوقف اطلاق النار بغزة

أصيب مواطنان، السبت، جراء استهدافهما بنيران طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بالتزامن مع تصعيد القصف المدفعي وعمليات النسف في مناطق متفرقة من القطاع، في خرق لاتفاق وقف اطلاق النار .

وأفادت مصادر طبية بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت المواطنين في منطقة "مخيم حلاوة" بجباليا البلد، قبل نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، شهدت ساعات الفجر قصفاً مدفعياً مكثفاً استهدف عدة أحياء، تزامناً مع تنفيذ قوات الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرقي مدينة غزة، فيما أطلقت قنابل إنارة في سماء المناطق الشرقية وسط تحركات للآليات العسكرية.

وفي جنوب القطاع، فتحت آليات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة على ارتفاعات منخفضة، ما أثار حالة من الترقب والخوف بين المواطنين.

وتُواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 226 على التوالي خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والحرب العدوانية على قطاع غزة؛ والتي وُقّعت بوساطة عربية وأمريكية في مدينة شرم الشيخ المصرية يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد عامين من حرب إبادة ضد المدنيين في القطاع.

ووفق معطيات صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فإن 883 مدنيا ارتقوا شهداء وأصيب 2648 آخرين؛ منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم 11 أكتوبر 2025.

