الطقس: ارتفاع تدريجي على الحرارة حتى الأربعاء

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والأحد: يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الإثنين: يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء: يكون الجو صافياً بوجه عام معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

