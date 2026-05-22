إعلام إسرائيلي: تحليل رقمي يرصد موجة غضب عالمية عارمة ضد "إسرائيل"

كشف تحليل رقمي خاص أجرته شركة "SCOOPER" ونشرته قناة "i24" الإسرائيلية، عن موجة غضب عالمية عارمة اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي ضد "إسرائيل".

جاءت هذه الموجة على خلفية تداول مقطع فيديو لوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، خلال عمليات قمع النشطاء على متن "أسطول الصمود".

ووفقاً للبيانات الصادرة عن التحليل الإحصائي، فقد تم رصد وتوثيق أكثر من 430 ألف إشارة تفاعلية باسم الوزير "بن غفير"، في حين تجاوزت التفاعلات والردود السلبية الموجهة ضد السياسات الإسرائيلية حاجز المليون تفاعل خلال فترة وجيزة من انتشار المقطع.

وأثار الفيديو الأخير ردود فعل دولية وحقوقية واسعة، وسط انتقادات حادة لطريقة تعامل السلطات الإسرائيلية مع المتضامنين والنشطاء الدوليين، والبلطجة والإرهاب الذي يتبناها المسؤولين فيها.

