مستوطنون يقتحمون الأقصى وبحوزتهم "قربان الخبز"

اقتحم 6 مستوطنين، مساء اليوم الجمعة، باحات المسجد الأقصى المبارك، وبحوزتهم "قربان الخبز"، وذلك بعد الاعتداء على حارسين من حراس الأقصى، في سابقة خطيرة تُعد الأولى من نوعها منذ احتلال القدس عام 1967.

وأفادت محافظة القدس، في بيان، بأن المستوطنين اقتحموا المسجد عنوة عبر باب الغوانمة، وتمكنوا من الوصول إلى صحن قبة الصخرة، بالتزامن مع تحريض واسع من جماعات "الهيكل" المتطرفة لمناسبة ما يسمى "عيد الأسابيع" العبري.

وأوضحت أن هذا التصعيد يأتي في سياق محاولات متواصلة لفرض وقائع جديدة داخل الأقصى، تترافق مع دعوات لتقديم "القرابين" النباتية والحيوانية داخل المسجد الأقصى، ضمن مساعي ما تسمى جماعات "الهيكل" لتكريس الطقوس التوراتية، وتغيير الهوية الإسلامية له.

وتصاعدت دعوات وتحريض جماعات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى يوم الجمعة، وهو اليوم الذي يُغلق فيه المسجد أمام اقتحام المستوطنين إضافة ليوم السبت.

وسبق أن ندد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، بمحاولة جماعات يهودية متطرفة إدخال و"ذبح قرابين حيوانية" داخل ساحات الأقصى، مؤكدا أنها "عمل خطير جدا" ومحاولة إسرائيلية مكشوفة لفرض واقع جديد في المسجد المبارك.

