70 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

22 مايو 2026 . الساعة 15:03 بتوقيت القدس
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

أدى نحو 70 ألف مصل، الجمعة، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد والبلدة القديمة من القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات الآلاف من المواطنين توافدوا إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح لأداء الصلاة، في وقت دفعت فيه قوات الاحتلال بأعداد كبيرة من عناصرها إلى أبواب المسجد الأقصى ومحيط البلدة القديمة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال منعت المرابطين الحاجة نفيسة خويص ونظام أبو رموز من أداء صلاة الجمعة، وأبعدتهما عبر طريق المجاهدين إلى منطقة باب الأسباط.

المصدر / فلسطين أون لاين
