6 شهداء من المسعفين جراء استهداف طواقمهم جنوب لبنان

22 مايو 2026 . الساعة 11:00 بتوقيت القدس
استهداف الاسعافات في لبنان وغزة سياسة ممنهجة لدى الاحتلال

استشهد ستة مسعفين جراء اعتداءات إسرائيلية استهدفت طواقم إسعاف وإنقاذ في جنوب لبنان خلال ساعات الليل وصباح اليوم، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وذكرت المصادر أن الهجمات طالت فرقًا تابعة لـ الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة حانوية، وأخرى تتبع لـ في بلدة دير قانون النهر.

وأشارت إلى أن الاستهدافات وقعت أثناء أداء الطواقم مهامها الميدانية في عمليات الإسعاف والإنقاذ، ما أدى إلى سقوط الشهداء في صفوف المسعفين خلال عملهم الإنساني.

وتأتي هذه الهجمات في ظل استمرار التصعيد والاستهدافات التي تطال الطواقم الطبية والإسعافية في مناطق جنوب لبنان بشكل متعمد ومقصود.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#شهداء فزة #مسعفون تحت النار

