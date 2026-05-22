فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

سحب ترشيح رياض منصور لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة بضغوط أميركية

برلمانيون أوربيون يطالبون بفرض عقوبات على بن غفير

الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار في غزة.. وقصف على خان يونس ورفح

بين قبضة العصابات وحنين الأم.. القاصر "ع" يصارع الموت للعودة إلى حضن الوطن

هيئة: استمرار تقييد السفر وإدخال الإمدادات عبر المعابر

6 شهداء من المسعفين جراء استهداف طواقمهم جنوب لبنان

الأمم المتحدة تحذر من انهيار الخدمات الصحية والمياه في غزة

اعتقالات واقتحامات واعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية

تقرير: واشنطن استنزفت نصف مخزون "ثاد" للدفاع عن "إسرائيل"

استطلاع: تراجع غير مسبوق في تأييد الديمقراطيين الأميركيين لدعم "إسرائيل"

الأمم المتحدة تحذر من انهيار الخدمات الصحية والمياه في غزة

22 مايو 2026 . الساعة 10:34 بتوقيت القدس
...
أزمة مياه متفاقمة في غزة جراء إيقاف الاحتلال لخطوط المياه

حذّرت الأمم المتحدة من تفاقم خطر انهيار الخدمات الصحية وخدمات المياه في قطاع غزة، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتزايد الضغط على البنية التحتية الحيوية في القطاع.

وقال مكتب  الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن النظام الصحي في غزة يواجه ضغطًا هائلًا، مطالبًا بإدخال الإمدادات الطبية والمواد الأساسية بشكل عاجل لتفادي مزيد من التدهور.

من جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل 22 هجومًا استهدفت القطاع الصحي في غزة، وأثرت على عمل المستشفيات ووسائل النقل الطبي.

وأكدت الأمم المتحدة أن ثلاثة من كل أربعة أسر في قطاع غزة تعتمد حاليًا على المياه المنقولة عبر الشاحنات، في وقت يهدد فيه نقص الوقود ومواد الصيانة بتوقف خدمات المياه وتشغيل المولدات الكهربائية.

كما أشارت المعطيات الأممية إلى أن أكثر من ثلث طلبات المرضى الراغبين في تلقي العلاج خارج قطاع غزة تم رفضها أو تعليقها منذ بداية العام الجاري، ما يزيد من معاناة المرضى والجرحى في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #شراء مياه #رفح الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة