الأمم المتحدة تحذر من انهيار الخدمات الصحية والمياه في غزة

حذّرت الأمم المتحدة من تفاقم خطر انهيار الخدمات الصحية وخدمات المياه في قطاع غزة، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتزايد الضغط على البنية التحتية الحيوية في القطاع.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن النظام الصحي في غزة يواجه ضغطًا هائلًا، مطالبًا بإدخال الإمدادات الطبية والمواد الأساسية بشكل عاجل لتفادي مزيد من التدهور.

من جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل 22 هجومًا استهدفت القطاع الصحي في غزة، وأثرت على عمل المستشفيات ووسائل النقل الطبي.

وأكدت الأمم المتحدة أن ثلاثة من كل أربعة أسر في قطاع غزة تعتمد حاليًا على المياه المنقولة عبر الشاحنات، في وقت يهدد فيه نقص الوقود ومواد الصيانة بتوقف خدمات المياه وتشغيل المولدات الكهربائية.

كما أشارت المعطيات الأممية إلى أن أكثر من ثلث طلبات المرضى الراغبين في تلقي العلاج خارج قطاع غزة تم رفضها أو تعليقها منذ بداية العام الجاري، ما يزيد من معاناة المرضى والجرحى في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين