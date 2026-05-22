شهيد وإصابات بقصف مسيّرة إسرائيلية مواطنين في حي الزيتون

استشهد مواطن وأصيب آخرين بجروح متفاوتة، جراء استهداف من طائرة مسيرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن القصف الإسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين في محيط مسجد الشمعة الواقع في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين نقلوا على إثرها إلى المستشفى المعمداني لتلقي العلاج.

وبذلك يرتفع أعداد الشهداء اليوم الجمعة إلى اثنان، بعد ارتقاء شهيد جراء استهدافه بنيران طائرة مسيرة إسرائيلية شمال غربي مدينة رفح، فيما واصلت قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر تنفيذ قصف مدفعي وإطلاق نار وعمليات نسف استهدفت مناطق متفرقة.

وأفاد مراسلنا بتحليق منخفض للطيران المسير غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي مخيم البريج أنذر جيش الاحتلال مربعًا سكنيًا بالإخلاء.

وفي سياق آخر، أفادت مصادر طبية بوصول الشهيد رأفت عادل إبراهيم بريكة (42 عامًا)، وهو راعي أغنام، إلى مستشفى ناصر الطبي، إثر استهدافه بنيران طائرة "كواد كابتر" في منطقة شرق الشاكوش قرب الخط الأصفر شمال غربي رفح.

إلى ذلك، أصيب مواطن جراء قصف طائرات الاحتلال مركبة شرطة قرب دوار الصفطاوي شمالي قطاع غزة.

كما أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال في حيّ الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وشهدت الساعات الماضية قصفًا مدفعيًا كثيفًا طال الأحياء الشمالية والشرقية لمدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال المتمركزة شرقي وجنوبي المدينة.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليتي نسف في مناطق شمال شرقي خان يونس خلال ساعات الليل.

وأمس الخميس أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر لعام 2023 ارتفعت لتصل إلى 72,775 شهيداً، بالإضافة إلى إصابة 172,750 آخرين بجروح متفاوتة.

