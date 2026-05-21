دعوات لشدّ الرحال إلى الأقصى والرباط في باحاته

تواصلت الدعوات الشعبية إلى شدّ الرحال للمسجد الأقصى والرباط في باحاته طوال يوم غد الجمعة، في ظلّ تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الحرم القدسي الشريف.

وجاءت هذه الدعوات التي أطلقها نشطاء مقدسيون، الخميس، تأكيداً على الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى، ودعماً لصمود المقدسيين في مواجهة مخططات جماعات المستوطنين الساعية إلى تكثيف الاقتحامات وفرض وقائع جديدة عند أبواب المسجد.

وأكد النشطاء أهمية الحضور الواسع داخل الأقصى وإعماره بالمصلين والمرابطين، خصوصاً مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ومحاولات فرض تقسيم زماني ومكاني عبر الاقتحامات المتكررة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، والتي تتخللها جولات استفزازية وأداء طقوس تلمودية داخل الباحات.

ولا تزال قوات الاحتلال تفرض قيوداً مشددة على دخول المصلين، وتشمل التضييق على بوابات المسجد، وعمليات الإبعاد والاعتقال بحق المرابطين والمرابطات، إلى جانب تسريع مشاريع التهويد في القدس المحتلة بهدف تغيير الطابع التاريخي والديني للأقصى وطمس هويته العربية والإسلامية.

وشهد المسجد الأقصى اليوم اقتحام 270 مستوطناً خلال فترة الاقتحامات الصباحية المتزامنة مع ما يسمى "عيد الأسابيع/ نزول التوارة"، فيما سجّل الأسبوع الماضي سلسلة اقتحامات واسعة نفذتها جماعات "الهيكل" المزعوم، حيث أشارت مصادر محلية إلى دخول أكثر من 2772 مستوطناً ومتطرفاً إلى الباحات، بعضهم تحت غطاء "السياحة"، مع تنفيذ جولات استفزازية وطقوس تلمودية ورفع أعلام الاحتلال.

