فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هيئة البترول توضح سبب تأخر الدورة العاشرة لتوزيع الغاز

لبنان: تقديرات بانكماش اقتصادي يصل إلى 10% بسبب العدوان

دعوات لشدّ الرحال إلى الأقصى والرباط في باحاته

العفو الدولية تحذّر من تهجير الخان الأحمر وتدعو لتدخل دولي عاجل

وفاة رضيعة وإصابة آخرين جرّاء حريق في خيمة بمخيم النصيرات

تنويه مهم صادر عن برنامج الغذاء العالمي WFP للمواطنين بغزة

الصحة اللبنانية: 3089 شهيدًا و9397 جريحًا منذ بدء العدوان

عزام الأحمد يلمّح إلى معرقل المصالحة مع حماس ثم يتراجع: صفحتي مخترقة

بيت هيغسيث.. الرجل الأخطر في أمريكا اليوم

مباحث التموين تضبط 279 كغم من الأسماك الفاسدة

دعوات لشدّ الرحال إلى الأقصى والرباط في باحاته

21 مايو 2026 . الساعة 17:37 بتوقيت القدس
...
دعوات شعبية لشدّ الرحال للمسجد الأقصى والرباط في باحاته طوال يوم غد الجمعة

تواصلت الدعوات الشعبية إلى شدّ الرحال للمسجد الأقصى والرباط في باحاته طوال يوم غد الجمعة، في ظلّ تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الحرم القدسي الشريف.

وجاءت هذه الدعوات التي أطلقها نشطاء مقدسيون، الخميس، تأكيداً على الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى، ودعماً لصمود المقدسيين في مواجهة مخططات جماعات المستوطنين الساعية إلى تكثيف الاقتحامات وفرض وقائع جديدة عند أبواب المسجد.

وأكد النشطاء أهمية الحضور الواسع داخل الأقصى وإعماره بالمصلين والمرابطين، خصوصاً مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ومحاولات فرض تقسيم زماني ومكاني عبر الاقتحامات المتكررة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، والتي تتخللها جولات استفزازية وأداء طقوس تلمودية داخل الباحات.

ولا تزال قوات الاحتلال تفرض قيوداً مشددة على دخول المصلين، وتشمل التضييق على بوابات المسجد، وعمليات الإبعاد والاعتقال بحق المرابطين والمرابطات، إلى جانب تسريع مشاريع التهويد في القدس المحتلة بهدف تغيير الطابع التاريخي والديني للأقصى وطمس هويته العربية والإسلامية.

وشهد المسجد الأقصى اليوم اقتحام 270 مستوطناً خلال فترة الاقتحامات الصباحية المتزامنة مع ما يسمى "عيد الأسابيع/ نزول التوارة"، فيما سجّل الأسبوع الماضي سلسلة اقتحامات واسعة نفذتها جماعات "الهيكل" المزعوم، حيث أشارت مصادر محلية إلى دخول أكثر من 2772 مستوطناً ومتطرفاً إلى الباحات، بعضهم تحت غطاء "السياحة"، مع تنفيذ جولات استفزازية وطقوس تلمودية ورفع أعلام الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأقصى #الرباط في الأقصى #شد الرحال إلى المسجد الأقصى #دعوات لشد الرحال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة