مباحث التموين تضبط 279 كغم من الأسماك الفاسدة

أعلنت مباحث التموين في محافظة خانيونس عن ضبط 279 كيلوغرامًا من أسماك السردين والجرع المجمّدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال جولة رقابية ميدانية نُفّذت بالتعاون مع جهات الاختصاص في وزارة الاقتصاد الوطني والبلدية.

وأوضحت المباحث أن الكمية المضبوطة كانت بحوزة أحد البائعين يُدعى (و.ع)، مشيرة إلى أن عملية الضبط جاءت ضمن المتابعة الدورية للأسواق والمحال التجارية، بهدف التأكد من الالتزام بالشروط الصحية وإجراءات السلامة الغذائية.

وبيّنت أن الفحص الأولي أظهر علامات فساد واضحة على الأسماك، إلى جانب انبعاث روائح كريهة ناجمة عن سوء التخزين، مؤكدة أنه جرى إتلاف الكمية المضبوطة بالكامل وفق الأصول القانونية والصحية حفاظًا على سلامة المواطنين.

وشدّدت مباحث التموين على أنها ستواصل حملاتها الرقابية، محذّرة في الوقت ذاته جميع التجار والبائعين من التهاون في شروط السلامة الغذائية أو عرض بضائع تالفة بسبب التخزين غير السليم أو تجاوز مدة الصلاحية، لما يمثله ذلك من خطر مباشر على الصحة العامة.

