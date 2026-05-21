ارتفاع حصيلة جرائم القتل في المجتمع العربي بالداخل المحتل لـ105

ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في الداخل المحتل، الخميس، إلى 105، منذ بداية العام 2026، في ظل تصاعد غير مسبوق في جرائم إطلاق النار والعنف المنظم.

وقتل رجل وأصيب آخر بجراح خطيرة، صباحا، في جريمة إطلاق نار استهدفتهما داخل مركبة بمدينة اللد، في وقت تتواصل فيه جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي بوتيرة متصاعدة، وسط استمرار تقاعس الشرطة عن مواجهة الجريمة المنظمة.

وأفادت مصادر محلية بأن ضحية جريمة القتل في الرملة هو علي سليمان الشمالي، وقتل بإطلاق نار كثيف أسفر كذلك عن إصابة آخر بجراح خطيرة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الضحيتين كانا داخل مركبة في اللد حين تعرضا لإطلاق نار، ما أسفر عن مقتل أحدهما في المكان وإصابة الآخر بجراح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى.

المركبة التي كان يستقلها ضحيتا اللد





وتشهد البلدات العربية تصاعدًا متواصلًا في جرائم القتل وإطلاق النار، وسط اتهامات متواصلة لشرطة الاحتلال والمؤسسة الأمنية بالتقاعس عن مواجهة الجريمة المنظمة، رغم اتساع دائرة الضحايا وتكرار الجرائم بصورة شبه يومية.

