ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة لـ 72,775 شهيدًا و172,750 مصابًا

21 مايو 2026 . الساعة 14:21 بتوقيت القدس
مواطنون يؤدون صلاة الجنازة على أحد الشهداء (أرشيف)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر لعام 2023 ارتفعت لتصل إلى 72,775 شهيداً، بالإضافة إلى إصابة 172,750 آخرين بجروح متفاوتة.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي، الخميس، أنه منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في الحادي عشر من أكتوبر الماضي، جرى تسجيل 883 شهيداً وإصابة 2,648 شخصاً، في حين تمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال 776 جثماناً من تحت الأنقاض.

وعلى صعيد التطورات الميدانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أفادت بوصول شهيدين و27 مصاباً إلى مستشفيات القطاع، مؤكدة في الوقت ذاته بقاء عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات جراء عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وتتواصل انتهاكات الاحتلال بصورة شبه يومية، مخلفة شهداء وجرحى في مناطق قطاع غزة، ضاربة بعرض الحائط اتفاق وقف إطلاق النار، الذي جرى توقيعه برعاية دولية.

المصدر / فلسطين أون لاين
