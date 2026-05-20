بالأسماء.. وصول 7 أسرى محررين إلى مستشفى شهداء الأقصى

20 مايو 2026 . الساعة 22:12 بتوقيت القدس
أسير محرر أثناء وصوله مستشفى شهداء الأقصى

وصل سبعة أسرى فلسطينيين محررين، مساء الأربعاء، إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، برفقة طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عقب الإفراج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق ما أفادت مصادر محلية، فإن الأسرى المحررين هم: حاتم فضل حسين نصار (58 عاماً) من بلدة الزوايدة، وفرحات ذياب عبد الله الفراني (63 عاماً) من حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وكلاهما أفرج عنهما من سجن عوفر.

كما وصل كل من علي إبراهيم علي أبو دراز (34 عاماً)، وصبحي حمدان فارس سرحان (58 عاماً)، وأحمد أسعد أبو جامع (38 عاماً)، ورائد صبحي حمدان سرحان (37 عاماً)، وجميعهم من محافظة خانيونس، إضافة إلى سائد فرحان ذياب فراني (38 عاماً) من حي الشيخ رضوان بغزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
