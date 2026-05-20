ترامب: سنمنح إيران فرصة أخيرة.. ونتنياهو سيفعل ما أريد

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأربعاء، إن واشنطن ستمنح إيران "فرصة أخيرة" للتوصل إلى اتفاق، في ظل التهديدات المتواصلة بإمكانية استئناف العمل العسكري ضدها، مؤكداً أن إدارته لا تتعجل إنهاء المواجهة بقدر ما تركز على تحقيق أهدافها.

وأوضح ترامب، في تصريحات أدلى بها للصحافيين، أن مسألة التوقيت ليست أولوية بالنسبة له، قائلاً إن نجاح المهمة يتقدم على أي جدول زمني محدد.

كما شدد على أن قراراته المتعلقة بالملف الإيراني لا ترتبط بحسابات انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.

وفي ما يتعلق بالتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي، قال ترامب إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "سيفعل ما أريده"، مضيفاً أن هناك توافقاً كاملاً بين الجانبين بشأن التعامل مع إيران.

وعقد ترامب مقارنة بين الحرب الحالية والتجارب العسكرية الأميركية السابقة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة خاضت حرب فيتنام لنحو 19 عاماً، فيما استمرت الحرب العالمية الثانية أربع سنوات، بينما لم تتجاوز المواجهة الحالية مع إيران ثلاثة أشهر، تخللتها فترات وقف إطلاق نار، على حد تعبيره.

وكان ترامب قد صرّح، الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة قد تضطر إلى تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مؤكداً أن الخيارات المطروحة تنحصر بين التسوية السياسية أو الحل العسكري.

وأضاف أنه منح طهران مهلة زمنية قصيرة لإبرام اتفاق، قد تمتد حتى مطلع الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن عدداً من القادة طلبوا مزيداً من الوقت من أجل دفع المفاوضات إلى الأمام، معرباً في الوقت نفسه عن أمله في تجنب أي تصعيد عسكري جديد.

