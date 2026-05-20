قتيلان من شفاعمرو واللد وإصابتان خطيرتان بالطيبة وجسر الزرقاء

قتل الشاب قاسم صالح خطيب (23 عاما) من شفاعمرو بالداخل المحتل، الأربعاء، وأصيب شابان، أحدهما (18 عاما) من الطيبة والآخر (45 عاما) من جسر الزرقاء، بجراح خطيرة في جرائم إطلاق نار منفصلة، فيما عثر على جثة يونس أبو غانم (50 عاما) من مدينة اللد وعليها علامات عنف داخل منشأة مسقوفة اشتعلت فيها النيران قرب بيتح تيكفا، وسط اشتباه بجريمة قتل.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن جريمة القتل في شفاعمرو ارتكبت بحي الميدان في المدينة، ما أسفر عن إصابة شاب في القسم العلوي من جسده بجراح حرجة، نقل على إثرها إلى المستشفى بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وتشهد شفاعمرو تصاعدا في الجرائم التي أدت إلى وقوع قتلى وإصابات في الآونة الأخيرة، وقبل هذه الجريمة قتل نبيل أبو جليل (43 عاما) يوم الأربعاء الماضي، وقبله قتل الشاب هادي سواعد (28 عاما) في جريمة منفصلة ارتكبت مطلع الشهر الجاري.

كما عثر على جثة يونس أبو غانم (50 عاما) داخل منشأة مسقوفة بمنطقة مفتوحة قرب "بيتح تيكفا" يبدو أنه كان يعمل فيها، وتشير الشرطة إلى اشتباه بجريمة قتل وأن الخلفية جنائية، وفق ما قالت إنه إثر "نزاع دموي متواصل".

