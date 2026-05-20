إيطاليا تستدعي سفير دولة الاحتلال بعد مهاجمته "أسطول الصمود"

20 مايو 2026 . الساعة 18:12 بتوقيت القدس
بن غفير ظهر في فيديو وهو يهاجم نشطاء "أسطول الصمود"

أمرت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الأربعاء، باستدعاء سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي في روما “على الفور” على خلفية نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير صور يستهزأ فيها بنشطاء أسطول الصمود العالمي من أجل غزة، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وذكرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونائبها وزير الخارجية أنطونيو تاياني، في بيان مشترك، الأربعاء، أن صور بن غفير وهو يسخر ويستهزأ بنشطاء أسطول الصمود “غير مقبولة”.

وقالا: “من غير المقبول أن يتعرض هؤلاء النشطاء، بمن فيهم العديد من المواطنين الإيطاليين، لهذه المعاملة التي تنتهك كرامتهم الإنسانية. تتخذ الحكومة الإيطالية على الفور جميع الخطوات اللازمة، على أعلى المستويات المؤسسية، لضمان الإفراج الفوري عن المواطنين الإيطاليين المعنيين”.

وأضافا: “تطالب إيطاليا أيضاً باعتذار عن معاملة هؤلاء النشطاء وعن التجاهل التام لطلبات الحكومة الإيطالية الصريحة. ولهذه الأسباب، ستستدعي وزارة الخارجية والتعاون الدولي على الفور السفير الإسرائيلي لطلب توضيحات رسمية بشأن ما حدث”.

وكان وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير نشر مشاهد تظهر ما وُصف بتنكيل السلطات الإسرائيلية بناشطي "أسطول الصمود العالمي"، قائلاً إن ذلك ألحق ضرراً متعمداً بدولة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
#سفير الاحتلال #الاحتلال الإسرائيلي #بن غفير #أسطول الصمود

