فرنسا تستدعي السفير الإسرائيلي بسبب تصرفات بن غفير ضد "أسطول الصمود"

20 مايو 2026 . الساعة 17:54 بتوقيت القدس
وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير

قررت فرنسا استدعاء سفير دولة الاحتلال على خلفية تصرفات وصفتها بـغير المقبولة تجاه ناشطي أسطول الصمود الذي كان في طريقه لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في منشور عبر حسابه على موقع إكس، الأربعاء: إن "تصرفات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تجاه ركاب الأسطول العالمي للصمود، التي ندَّد بها زملاؤه في الحكومة الإسرائيلية أنفسهم، غير مقبولة على الإطلاق".

وأضاف: "لقد طلبت استدعاء السفير الإسرائيلي في فرنسا للتعبير عن غضبنا وطلب توضيحات".

وتابع وزير الخارجية الفرنسي قائلًا: "أمن مواطنينا هو أولوية دائمة، يجب معاملة مواطنينا الذين يشاركون فيه باحترام وإطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن".

وكان وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير نشر مشاهد تظهر ما وُصف بتنكيل السلطات الإسرائيلية بناشطي "أسطول الصمود العالمي"، قائلاً إن ذلك ألحق ضرراً متعمداً بدولة الاحتلال.

 

