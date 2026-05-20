الصين وروسيا تدعوان لوقف الصراعات في الشرق الأوسط

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى وقف فوري للصراعات في منطقة الشرق الأوسط والعودة إلى مسار المفاوضات، وسط التصعيد الناجم عن الهجمات المتبادلة جراء الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة الصينية بكين، الأربعاء، بحسب وكالة شينخوا المحلية.

وأوضحت الوكالة أن الطرفين اتفقا خلال المباحثات على تمديد العمل بـ"معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون" الموقعة بين البلدين عام 2001.

وقال شي إن الاتفاقية التي تم توقيعها قبل 25 عاما، أرست أسس الصداقة طويلة الأمد وعلاقات التنسيق الاستراتيجي الشامل بين البلدين.

وأشار إلى أن العالم يشهد تغيرات متسارعة، محذرا من خطر تحول العلاقات الدولية إلى "قانون الغاب" القائم على هيمنة الأقوى.

وأضاف أن إنهاء الصراعات في منطقة الشرق الأوسط سيسهم في تخفيف أزمات إمدادات الطاقة وضمان استقرار سلاسل الصناعة والتوريد والتجارة الدولية.

من جانبه، أكد بوتين أن العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى "مستوى غير مسبوق"، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين يواصل نموه بوتيرة قوية رغم التحديات الخارجية.

وتابع أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع 30 ضعفاً خلال السنوات الـ25 الماضية، متجاوزاً 200 مليار دولار خلال الأعوام الأخيرة، وفق الوكالة الصينية.

المصدر / وكالات