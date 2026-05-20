فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

محكمة إسرائيلية تمنح منظمات إغاثة دولية مهلة شهر لتسليم قوائم موظفيها

"الكنيست" يصادق بالإجماع في القراءة التمهيدية على مشروع حله

الاحتلال يهدم بركسات ومنشآت سكنية ومصنع إسمنت في الضفة

تصاعُد وتيرة الاغتيالات.. تواطؤ إسرائيلي أمريكي يُغيّب قائد القسام

"الحرس الثوري" يتوعّد بتوسيع النزاع إلى "خارج المنطقة" حال استئناف الحرب

من عجم الزيتون إلى مسابح الصمود.. حكاية المحرر محمد السرساوي وإبداعه خلف القضبان

شهيد وإصابات في خروقات إسرائيلية متواصلة لوقف إطلاق النار بغزة

تظاهرة في إسطنبول تندد بالهجوم الإسرائيلي على "أسطول الصمود العالمي"

رئيس كوريا الجنوبية يهاجم "إسرائيل" لاعتقالها مواطنين من بلاده

مسؤول إسرائيلي: 32 ألف متهرب من الخدمة العسكرية ونحتاج إلى 12 ألف جندي

الاحتلال يهدم بركسات ومنشآت سكنية ومصنع إسمنت في الضفة

20 مايو 2026 . الساعة 11:54 بتوقيت القدس
...
تصاعد عمليات الهدم الإسرائيلية في الضفة الغربية (أرشيف)

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بركسات لتربية الأغنام ومنشآت سكنية وحظائر حيوانات، إضافة إلى مصنع للإسمنت، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، في إطار تصعيد عمليات الهدم والتضييق على المواطنين.

ففي قرية الرشايدة شرق بيت لحم، هدمت قوات الاحتلال ثلاثة بركسات لتربية الأغنام في منطقة البرية، تعود للمواطنين موسى فالح رشايدة، وعلي صالح رشايدة، ومسلم خليل رشايدة.

وقال رئيس المجلس القروي في الرشايدة بكر رشايدة، إن قوات الاحتلال أضرمت النيران في أماكن مبيت الأغنام عقب عملية الهدم، ما أدى إلى احتراقها بالكامل، وإتلاف كميات كبيرة من الأعلاف، إضافة إلى إصابة عدد من رؤوس الأغنام بحروق.

وأشار إلى تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، والتي شملت الاعتداء على رعاة الأغنام، وسرقة عدد منها، إلى جانب هدم غرف زراعية وبركسات.

وفي الأغوار الشمالية، شرعت جرافات الاحتلال صباح اليوم بهدم منشآت سكنية وحظائر حيوانات في منطقة عين الحلوة.

وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت التجمع وبدأت عمليات هدم لمنشآت تعود للمواطن عادل عليان دراغمة.

وفي غرب رام الله، هدمت جرافات الاحتلال مصنعاً للإسمنت في قرية خربثا بني حارث.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة جرافات عسكرية، وأقدمت على هدم المصنع الذي تعود ملكيته لعائلة شماسنة.

#الضفة الغربية #هدم #تهويد استيطان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة