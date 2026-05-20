الاحتلال يهدم بركسات ومنشآت سكنية ومصنع إسمنت في الضفة

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بركسات لتربية الأغنام ومنشآت سكنية وحظائر حيوانات، إضافة إلى مصنع للإسمنت، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، في إطار تصعيد عمليات الهدم والتضييق على المواطنين.

ففي قرية الرشايدة شرق بيت لحم، هدمت قوات الاحتلال ثلاثة بركسات لتربية الأغنام في منطقة البرية، تعود للمواطنين موسى فالح رشايدة، وعلي صالح رشايدة، ومسلم خليل رشايدة.

وقال رئيس المجلس القروي في الرشايدة بكر رشايدة، إن قوات الاحتلال أضرمت النيران في أماكن مبيت الأغنام عقب عملية الهدم، ما أدى إلى احتراقها بالكامل، وإتلاف كميات كبيرة من الأعلاف، إضافة إلى إصابة عدد من رؤوس الأغنام بحروق.

وأشار إلى تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، والتي شملت الاعتداء على رعاة الأغنام، وسرقة عدد منها، إلى جانب هدم غرف زراعية وبركسات.

وفي الأغوار الشمالية، شرعت جرافات الاحتلال صباح اليوم بهدم منشآت سكنية وحظائر حيوانات في منطقة عين الحلوة.

وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت التجمع وبدأت عمليات هدم لمنشآت تعود للمواطن عادل عليان دراغمة.

وفي غرب رام الله، هدمت جرافات الاحتلال مصنعاً للإسمنت في قرية خربثا بني حارث.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة جرافات عسكرية، وأقدمت على هدم المصنع الذي تعود ملكيته لعائلة شماسنة.