"الحرس الثوري" يتوعّد بتوسيع النزاع إلى "خارج المنطقة" حال استئناف الحرب

20 مايو 2026 . الساعة 11:32 بتوقيت القدس
صورة أرشيفية

 توعّد الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، بأن الحرب في الشرق الأوسط ستمتدّ إلى خارج المنطقة، إذا استأنفت الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما على بلاده.

وقال الحرس الثوري، في بيان على موقعه الإلكتروني "سباه نيوز"، إنه "إذا تكرّر العدوان على إيران، فإن الحرب الإقليمية الموعودة ستمتد، هذه المرة، إلى ما هو أبعد بكثير من المنطقة، وستسحقكم ضرباتنا المدمِّرة"، وفقاً لما ذكرته "وكالة الصحافة الفرنسية".

وأمهل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، إيران "يومين أو ثلاثة أيام" لتفادي ضربة عسكرية جديدة، قائلاً إنه كان على بُعد ساعة واحدة من اتخاذ قرار بالمُضي في الهجوم، قبل أن يؤجله لإفساح المجال أمام مسار تفاوضي.

وشدد ترمب على أن المهلة "محدودة" لأن واشنطن لا تستطيع السماح لطهران بامتلاك "سلاح نووي جديد"، مضيفاً أن قادة إيران "يتوسلون" للتوصل إلى اتفاق.

وتمسّكت طهران بمقترحها الأخير للتسوية. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية كاظم غريب آبادي، لنواب البرلمان، إن المقترح يتضمن إنهاء الأعمال القتالية على جميع الجبهات، ورفع العقوبات، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمَّدة، وإنهاء الحصار البحري الأميركي، إضافة إلى انسحاب القوات الأميركية من المناطق القريبة من إيران ودفع تعويضات عن أضرار الحرب.

المصدر / وكالات
#طهران #الحرس الثوري #الحرب على إيران

