حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة تطال عشرات المواطنين بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت عشرات المواطنين بينهم أطفال وأسرى محررون، ترافقت مع مداهمات للمنازل وإغلاق للطرق والحواجز العسكرية.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال نحو 20 مواطنًا من بلدة حزما شرق المدينة، عقب اقتحام البلدة ومداهمة منازل المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت الحواجز العسكرية المحيطة بحزما، ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها، كما أغلقت طرقًا فرعية بالسواتر الترابية، ووزعت منشورات تهدد السكان بمزيد من الإجراءات العقابية، في إطار سياسة العقاب الجماعي المتواصلة بحق البلدة.

وفي ضوء استمرار الاقتحام، قررت وزارة التربية والتعليم العالي تعطيل الدوام المدرسي وتأجيل الامتحانات المقررة إلى يوم غد، حفاظًا على سلامة الطلبة والهيئات التدريسية.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، بينهم أربعة أطفال من قرية الطيرة جنوب غرب رام الله، وهم: محمد رمزي حسين محمد، وأحمد بهاء محمد، وليث حمد، وزين رمضان، وجميعهم يبلغون 16 عامًا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن مجاهد محمد التميمي، عقب مداهمة منزله في قرية دير نظام شمال غرب رام الله وتفتيشه.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن علي ناجح الصفدي بعد اقتحام المدينة ومداهمة منزله، فيما اعتقلت الشاب عدي ماهر صلاح عقب اقتحام قرية برقة شمال غرب المدينة ودهم عدة منازل فيها.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد أبو حنانة من قرية عرانة شمال شرق المدينة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه، كما داهمت عدة منازل أخرى في القرية، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر ليث كميل من بلدة قباطية جنوب جنين، عقب اقتحام البلدة صباحًا ومداهمة منزله وتفتيشه.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال احتجزت عددًا من المواطنين وحققت معهم ميدانيًا قبل اعتقال كميل وانسحابها من البلدة.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من مدخلها الشرقي، وانتشرت في شارع الواد، وداهمت أحد المقاهي واحتجزت عددًا من الشبان، قبل أن تعتقل الأسير المحرر أحمد أبو لبدة.

أما في الخليل، فاعتقلت قوات الاحتلال المواطن عبد الحي اسعيفان مطريه على حاجز عسكري شرق المدينة، بالتزامن مع نصب عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وإغلاق عدد من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن يوسف إبراهيم أبو سرحان (43 عامًا) من بلدة العبيدية شرق المحافظة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي دار صلاح وتقوع وقرية العساكرة شرق بيت لحم، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات إضافية.

المصدر / فلسطين أون لاين