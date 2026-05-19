بوتين يصل بكين بعد أيام من زيارة ترامب

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية تستمر يومين، يجري خلالها مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

وكان في استقبال بوتين لدى وصوله وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

وذكر الكرملين في بيان، أن مراسم استقبال رسمية ستُقام للرئيس الروسي صباح غد الأربعاء في ساحة تيانانمن، قبل أن يعقد لقاء ثنائيا مع الرئيس شي جين بينغ، إضافة إلى اجتماعات موسعة بين وفدي البلدين.

وتأتي زيارة بوتين إلى الصين بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين بين 13 و15 مايو/أيار الجاري.

وتُعد هذه الزيارة الـ25 التي يقوم بها بوتين إلى الصين منذ توليه السلطة، ومن المتوقع أن تركز المباحثات على ملفات التعاون الاقتصادي والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

المصدر / وكالات