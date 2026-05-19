الصحة: آلاف المرضى في غزة ينتظرون السفر للعلاج

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن آلاف المرضى والجرحى المسجلين على قوائم الانتظار للسفر للعلاج خارج القطاع لا يزالون بانتظار السماح لهم بالمغادرة، في ظل استمرار الأزمة الصحية وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

وقالت الوزارة في تصريح لها، الثلاثاء إن 29 مريضاً فقط تمكنوا، اليوم، من مغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح البري، فيما غادر 20 مريضاً يوم أمس باتجاه المستشفيات الأردنية لتلقي العلاج.

وأضافت أن الأعداد المحدودة من المرضى المغادرين لا تلبي الاحتياجات العاجلة للمرضى المدرجين على قوائم الانتظار، والذين يعانون أوضاعاً صحية وإنسانية صعبة، في وقت يواجه فيه القطاع تحديات كبيرة على مستوى الخدمات الصحية.

وطالبت الوزارة الجهات ذات العلاقة بتسريع إجراءات الإجلاء الطبي للمرضى والجرحى، وتمكينهم من الوصول الآمن إلى المستشفيات التخصصية خارج قطاع غزة لتلقي العلاج اللازم في أسرع وقت ممكن.

المصدر / فلسطين أون لاين