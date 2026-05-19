فرنسا تحذر من أزمة غذاء عالمية بسبب الحرب على إيران

حذر وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور، الثلاثاء، من أزمة غذاء عالمية بسبب الحرب على إيران، داعيا إلى إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الصراع "الذي يؤثر على الاقتصاد العالمي".

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع، الذي تستضيفه باريس يومي الاثنين والثلاثاء، في ظل رئاسة باريس للمجموعة هذا العام.

وتتألف مجموعة الدول الصناعية السبع من الولايات المتحدة، وبريطانيا، واليابان، وفرنسا، وكندا، وألمانيا، وإيطاليا.

وقال ليسكور إن "التضخم في أسعار الأسمدة والغذاء نتيجة التوترات في الشرق الأوسط يعني أن بعض الأفراد سيواجهون صعوبات في شراء الغذاء، أو حتى العثور عليه خلال الأسابيع والأشهر المقبلة في بعض الدول".

وأشار إلى أن الدول الأكثر هشاشة تعاني من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، "كما أن الأسمدة وسلاسل الإمداد تتعرض لضغوط".

وأضاف ليسكور أن "هذه الحرب تزامنت مع انطلاق موسم الزراعة في جزء كبير من العالم"، مؤكدا أن "الأولوية القصوى هي إعادة التدفقات التجارية إلى وضعها الطبيعي".

