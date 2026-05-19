عقوبات أمريكية على ناشطي أسطول الصمود

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، عقوبات على أربعة أشخاص قالت إنهم مرتبطون بأسطول مساعدات يحاول الوصول إلى ⁠قطاع غزة، في إشارة لأسطول الصمود العالمي المتجه لكسر الحصار عن غزة.

وزعم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في ​بيان أن "محاولة ​الأسطول ⁠المؤيد للإرهاب الوصول إلى غزة ​هي محاولة عبثية ​لتقويض ⁠التقدم الذي أحرزه الرئيس (دونالد) ترامب باتجاه ⁠تحقيق ​سلام دائم ​في المنطقة".

يشار إلى أن بحرية الاحتلال اعترضت أسطول الصمود العالمي المتوجه لكسر الحصار عن غزة.

وأعلنت "هيئة الصمود التونسية" في بيان عاجل لها، عن تعرض السفن الإنسانية المشاركة في "أسطول الصمود العالمي" المتجه لكسر الحصار عن قطاع غزة، لاعتراض مسلح من قبل بحرية الاحتلال في عرض البحر.

وأكدت الهيئة في بيانها، أن الهجوم استهدف بشكل مباشر سفينة "Girolama" في منطقة الاعتراض بالمياه الدولية، مشيرة إلى أن العملية تطورت من محاولة اعتراض ملاحي إلى هجوم مسلح صريح جرى فيه إطلاق النار على السفينة الإنسانية.

