"التعليم العالي" تعلن عن منح ماجستير في ماليزيا (رابط التقديم)

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، الثلاثاء، عن توفر منح دراسية في ماليزيا للعام الدراسي 2026-2027، للحصول على درجة الماجستير ضمن برنامج التعاون الفني الماليزي.

آلية تقديم الطلب:

على الطلبة المعنيين تعبئة الطلب الالكتروني الخاص بموقع مؤسسة التعاون الفني الماليزي ومن ثم تسليم نسخة من الطلب المرسل مصحوباً مع كافة الوثائق المطلوبة مصدقة حسب الاصول حتى موعد اقصاه يوم الأحد الموافق 14/6/2026 في مقر وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله أو في مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس حسب العناوين المحددة أدناه.

بخصوص طلبة غزة فقط:

يجب على الطلبة الراغبين بالتقدم تعبئة الطلب الالكتروني الخاص بموقع مؤسسة التعاون الفني الماليزي ومن ثم ارسال ايميل عبر البريد الالكتروني يفيد برغبة الطالب بالتقدم لهذه المنحة مرفق به الوثائق المطلوبة حتى موعد اقصاه يوم الأحد الموافق 14/6/2026 الى حين عودة الدوام حيث يتم تسليم الوثائق في مقر الوزارة في حينه، مع ذكر اسم الطالب واسم المنحة (الدولة والتخصص) وارقام التواصل، على عنوان الايميل ادناه فقط واي ايميل اخر لا يعتمد.

[email protected]

