فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مبادرة بحرية عالمية لكسر الحصار عن غزة تتحول إلى قضية رأي عام دولي متصاعد

4 شهداء خلال 24 ساعة وحصيلة العدوان ترتفع إلى 72,772 شهيداً

حماس: تقرير "مجلس السلام" مضلل ويتبنّى رواية الاحتلال

عملية سرية استمرت 10 أشهر.. "الأونروا" تكشف تفاصيل إنقاذ أرشيف النكبة

"التعليم العالي" تعلن عن منح ماجستير في ماليزيا (رابط التقديم)

قطر تطالب بتنفيذ كامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وضمان تدفق المساعدات

إصابة 19 إسرائيلياً في الجبهة الشمالية خلال 24 ساعة

“أرض البرتقال تزهر قصصًا”.. أطفال غزة يحولون النزوح إلى فن وحكايات

الرضيعة "مروة".. جسد يتآكل ومناشدة بـ"الإجلاء الفوري"

"قانون إعدام النخبة".. "إسرائيل" تشرعن استهداف الأسرى الفلسطينيين بمحاكم عسكرية خاصة

"التعليم العالي" تعلن عن منح ماجستير في ماليزيا (رابط التقديم)

19 مايو 2026 . الساعة 13:07 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، الثلاثاء، عن توفر منح دراسية في ماليزيا للعام الدراسي 2026-2027، للحصول على درجة الماجستير ضمن برنامج التعاون الفني الماليزي.

 للاطلاع على تفاصيل المنح المقدمة وتقديم الطلب الالكتروني عبر الرابط التالي: اضغط هنا

آلية تقديم الطلب:

على الطلبة المعنيين تعبئة الطلب الالكتروني الخاص بموقع مؤسسة التعاون الفني الماليزي ومن ثم تسليم نسخة من الطلب المرسل مصحوباً مع كافة الوثائق المطلوبة مصدقة حسب الاصول حتى موعد اقصاه يوم الأحد الموافق 14/6/2026 في مقر وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله أو في مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس حسب العناوين المحددة أدناه.

  • بخصوص طلبة غزة فقط:

 يجب على الطلبة الراغبين بالتقدم تعبئة الطلب الالكتروني الخاص بموقع مؤسسة التعاون الفني الماليزي ومن ثم ارسال ايميل عبر البريد الالكتروني يفيد برغبة الطالب بالتقدم لهذه المنحة مرفق به الوثائق المطلوبة حتى موعد اقصاه يوم الأحد الموافق 14/6/2026 الى حين عودة الدوام حيث يتم تسليم الوثائق في مقر الوزارة في حينه، مع ذكر اسم الطالب واسم المنحة (الدولة والتخصص) وارقام التواصل، على عنوان الايميل ادناه فقط واي ايميل اخر لا يعتمد.

 [email protected]

المصدر / فلسطين أون لاين
#منح دراسية #ماليزيا #التعليم العالي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة