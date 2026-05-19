محدث 4 شهداء خلال 24 ساعة وحصيلة العدوان ترتفع إلى 72,772 شهيداً

19 مايو 2026 . الساعة 10:56 بتوقيت القدس
مواطنون يصلون صلاة الجنازة على أحد شهداء العدوان على غزة (أرشيف)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، استشهاد 4 مواطنين، أحدهم طفل متأثرًا بجراحه، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في ظل استمرار خروقات الاحتلال لوقف النار.

وفي آخر التطورات، استشهد الطفل محمد صلاح محمد الرقب، (14) عامًا، من مدينة خان يونس، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها قبل ثلاثة أيام.

كما أصيب مواطن، مساء الثلاثاء،  برصاص قوات الاحتلال المتمركزة شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، وصل "" نسخة عنه، الثلاثاء، إن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأضافت أن إجمالي حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ 880 شهيدًا و2,605 إصابات، إضافة إلى انتشال 776 جثمانًا.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 72,772 شهيدًا و172,707 مصابين.

المصدر / فلسطين أون لاين
