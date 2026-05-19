3 شهداء و3 مصابين خلال 24 ساعة وحصيلة العدوان ترتفع إلى 72,772 شهيداً

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، وصول 3 شهداء و3 مصابين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في ظل استمرار تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى عدد من الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، وصل " " نسخة عنه، يوم الثلاثاء، إن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأضافت أن إجمالي حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ 880 شهيدًا و2,605 إصابات، إضافة إلى انتشال 776 جثمانًا.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 72,772 شهيدًا و172,707 مصابين.

