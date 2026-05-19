الرئيس الكرواتي يرفض اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد بسبب غزة

أعلن الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، رفضه قبول أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد، في خطوة ربطها بسياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلية الحالية والحرب المستمرة على قطاع غزة.

وقال ميلانوفيتش إن بلاده لن توافق على تعيين السفير المقترح، مشيرا إلى أن المرشح "لم ولن يحصل" على موافقته، في موقف يعكس اعتراضه على السياسات الإسرائيلية خلال الحرب.

وبحسب تقارير إعلامية، من المتوقع أن يصل سفير الاحتلال الإسرائيلي الجديد إلى كرواتيا قريبا لتولي مهامه بصيغة قائم بالأعمال، وهو منصب لا يتطلب موافقة رئاسية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه من المتوقع وصول السفير نيسان أمدور الذي عين في تشرين الثاني/نوفمبر خلفا للسفير الحالي، إلى كرواتيا بنهاية مايو بصفة قائم بالأعمال، وهو منصب لا يتطلب موافقة رئاسية.

وأوضح الرئيس الكرواتي في بيان أن الموافقة على السفراء أو رفضهم حق سيادي للدولة، متهما "إسرائيل" بعدم احترام الأعراف الدبلوماسية من خلال الإعلان المبكر عن التعيين قبل الحصول على الموافقة الرسمية.

ويعرف ميلانوفيتش بمواقفه المنتقدة بشدة لحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، في مقابل توجه الحكومة الكرواتية الأكثر دعما لـ"إسرائيل"، ما يعكس تباينًا داخليًا في الموقف الرسمي من الحرب.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة، والتي أسفرت، بحسب وزارة الصحة في القطاع، عن عشرات الآلاف من الشهداء وكذلك عشرات الآلف من الجرحى، مع استمرار تقارير عن خروقات وعمليات عسكرية رغم اتفاقات تهدئة معلنة.

