بينهم زوجة أسير وابنته.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت عدداً من المواطنين بينهم سيدات وطفل، تزامناً مع مداهمات للمنازل وتحويل أحدها إلى مركز تحقيق ميداني غرب رام الله.

ففي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، بينهم سيدتان، عقب اقتحام المدينة ومداهمة عدة منازل في أحياء متفرقة. وأفادت مصادر محلية بأن المعتقلين هم: أيهم الأسدي من مخيم العين، وأم عزيز بشكار من شارع فيصل، وهاشم مصلح من منطقة رفيديا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس، واعتقلت المواطنة مرفت ناصر سوالمة حمادنة بعد مداهمة منزلها وتفتيشه.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل أحمد لطفي النجار، خلال اقتحام بلدة سلواد شمال شرق رام الله، بعد دهم منزل عائلته والعبث بمحتوياته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، واستولت على منزل الأسير محمد مصطفى شريتح، وحولته إلى مركز تحقيق ميداني، بعد احتجاز عشرات المواطنين والتحقيق معهم ميدانياً.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين حسن الزغاري من مخيم الدهيشة جنوب المدينة، وطارق موسى عبيات من منطقة واد أبو فريحة الواقعة بين العبيات وبيت ساحور، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال سيدة وابنتها خلال اقتحام منزل في منطقة واد الجوايا بمسافر يطا جنوب الخليل. وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة إن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير مراد النواجعة، واعتقلت زوجته عبير النواجعة وابنته ريما، بعد تفتيش المنزل وإلحاق أضرار مادية فيه.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من بلدة قفين شمال المحافظة، وهم: أرقم رياض هرشة، ووسام أبو سليم، وإسلام محمود هرشة، وتامر شقير هرشة، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة جنوب طوباس بعدد من الآليات العسكرية عبر حاجزي تياسير وعين شبلي، وانتشرت قوات المشاة في أرجاء المخيم، وشرعت بحملة مداهمات واسعة للمنازل تخللتها حملة اعتقالات واسعة.

المصدر / فلسطين أون لاين