الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

توقعت الأرصاد الجوية، أن يكون الجو الثلاثاء، غائمًا جزئيًا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويكون الجو يوم غد الأربعاء غائمًا جزئيًا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق، ولا يطرا تغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الخميس، يكون الجو غائم جزئي إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لذا يكون الجو باردًا نسبيًّا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق من البلاد، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الجمعة: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وخلال ساعات الصباح تكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين اليوم الثلاثاء والايام القادمة من خطر الانخفاض الحاد في درجات الحرارة.

