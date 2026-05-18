القسام تكشف هوية منفذ محاولة أسر جندي إسرائيلي في كمين "الزنة"

كشفت كتائب القسام هوية منفذ محاولة أسر جندي إسرائيلي من داخل جرافته العسكرية من "مسافة صفر" شرق خانيونس إلى جانب مشاركته في "كمين الزنة" وعملية اقتحام الموقع العسكري المستحدث شرق المدينة جنوبي قطاع غزة.

ونشرت كتائب القسام، اليوم الإثنين، مقطع فيديو يوثق تفاصيل عدد من المعارك التي خاضها الشهيد طارق نصر الله البريم، أحد مقاتلي كتيبة "أسد الله حمزة" (الشرقية) التابعة للواء خانيونس.

وتضمن الفيديو محاولة الشهيد طارق البريم تنفيذ عملية أسر لجندي إسرائيلي خلال اشتباكات دارت من "مسافة صفر" شرق خانيونس، حيث ظهر وهو يصرخ في وجه الجندي أثناء محاولة أسره، قبل أن تنتهي العملية بمقتل الجندي، وذلك خلال "كمين الزنة".

ووقع الكمين يوم 27 رمضان الماضي في منطقة الزنة شرق خان يونس، وأطلقت عليه كتائب القسام اسم "كمين الأبرار"، حيث استهدف مقاتلوها جنودًا وآليات إسرائيلية من مسافة قريبة جدًا.

وأظهرت المشاهد التي بثتها القسام مقاتلين وهم يستعرضون خطة الكمين وتفاصيل تنفيذه، إلى جانب مشاهد لدعاء المقاتلين قبيل التنفيذ، مع الإشارة إلى أن التحضيرات جرت ليلة السابع والعشرين من رمضان.

وأوضحت القسام أن الكمين خضع لإعداد وتجهيز استمر نحو 50 يومًا في منطقة الزنة، اعتمادًا على معلومات استخبارية ورصد ميداني مكثف لتحركات قوات الاحتلال ومسارات عودة الجنود والآليات.

وكانت كتائب القسام أعلنت سابقا أنها أوقعت 14 قتيلًا وعددًا من الإصابات في صفوف قوات الاحتلال خلال عمليات نوعية نفذتها في محور خان يونس.

وقالت في بيان عسكري لها، آنذاك، إن مقاتليها تمكنوا من قتل 9 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين في منطقة الزنة شرق خان يونس، مشيرة إلى استهداف أربع دبابات "ميركافا" بقذائف "الياسين 105".

وذكرت أنه مع وصول قوات الإنقاذ الإسرائيلية إلى المكان، ودخولها إلى حقل ألغام أُعد مسبقًا، تم استهدافها بتفجير ثلاث عبوات مضادة للأفراد.

