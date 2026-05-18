فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

احتجاجات شعبية رفضا لتقليص "المطبخ العالمي" وجباته الغذائية لمئات آلاف النازحين

حماس: قرار الاحتلال مصادرة مبان مقدسية خطوة خطيرة

الصحة: الاحتلال دمر 76 بالمئة من أجهزة التصوير الطبي خلال الإبادة الإسرائيلية

محلل في إذاعة "الجيش الإسرائيلي": حماس بعيدة كل البعد عن رفع الراية البيضاء

شبكة صامدون: الاحتلال يختطف نشطاء أسطول الصمود في انتهاك للقانون الدولي

لاعب كويتي يرفض مصافحة إسرائيلي على منصة تتويج بطولة في أبوظبي

بزشكيان: لن نخضع لأي قوة ولن نضحي بكرامة البلاد

تركيا تدين قرصنة أسطول الصمود في المياه الدولية للبحر المتوسط

الطفل وليد أبو مصطفى.. "الهيموفيليا" تنهك جسده والحرب تحاصره بلا علاج

خرج لجلب شوادر النزوح فاختفى في طريق العودة إلى البيت

محلل في إذاعة "الجيش الإسرائيلي": حماس بعيدة كل البعد عن رفع الراية البيضاء

18 مايو 2026 . الساعة 15:07 بتوقيت القدس
...
مهرجان حاشد لحركة حماس في صورة أرشيفية

قال محلل الشؤون العربية في إذاعة "الجيش الإسرائيلي"، جاكي حوجي، إن حركة حماس "بعيدة كل البعد عن رفع الراية البيضاء".

وأضاف حوجي في تصريحات نقلتها منصات إخبارية عبرية، الإثنين: "حماس كائن لا يموت حتى القضاء عليها كلها".

ونوه إلى أن اغتيال قائد أركان كتائب القسام عزالدين الحداد بغزة قبل أيام، "سيولد خليفة، وهذا الخليفة سيواصل الطريق".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس استشهاد القائد العام لكتائب القسام في قطاع غزة، عز الدين الحداد (أبو صهيب)، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية وسيارة في حي الرمال بمدينة غزة، وذلك في منتصف شهر مايو الجاري.

ووفق مراقبين، فإن تاريخ حركة حماس وجناحها العسكري كتائب القسام، ورغم ما تعرض من هزات واستهدافات لرأس الهرم القيادي فيها، إلا أنها بقيت على ذات الطريق الذي انتهجته في مقاومة ومقارعة الاحتلال.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #غزة #حركة حماس #محلل #إذاعة الجيش الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة