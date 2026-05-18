محلل في إذاعة "الجيش الإسرائيلي": حماس بعيدة كل البعد عن رفع الراية البيضاء

قال محلل الشؤون العربية في إذاعة "الجيش الإسرائيلي"، جاكي حوجي، إن حركة حماس "بعيدة كل البعد عن رفع الراية البيضاء".

وأضاف حوجي في تصريحات نقلتها منصات إخبارية عبرية، الإثنين: "حماس كائن لا يموت حتى القضاء عليها كلها".

ونوه إلى أن اغتيال قائد أركان كتائب القسام عزالدين الحداد بغزة قبل أيام، "سيولد خليفة، وهذا الخليفة سيواصل الطريق".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس استشهاد القائد العام لكتائب القسام في قطاع غزة، عز الدين الحداد (أبو صهيب)، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية وسيارة في حي الرمال بمدينة غزة، وذلك في منتصف شهر مايو الجاري.

ووفق مراقبين، فإن تاريخ حركة حماس وجناحها العسكري كتائب القسام، ورغم ما تعرض من هزات واستهدافات لرأس الهرم القيادي فيها، إلا أنها بقيت على ذات الطريق الذي انتهجته في مقاومة ومقارعة الاحتلال.

