شبكة صامدون: الاحتلال يختطف نشطاء أسطول الصمود في انتهاك للقانون الدولي

18 مايو 2026 . الساعة 14:56 بتوقيت القدس
أرشيفية

أدانت شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باختطاف عدد من نشطاء "أسطول الصمود"، معتبرةً أن الخطوة تعكس "النزعة الإجرامية والاستخفاف بالقانون الدولي".

وأوضحت الشبكة في بيانها والذي تابعته "فلسطين أون لاين"، الإثنين، أن الاعتداء يأتي امتدادًا لسياسة القمع والعربدة التي يمارسها الاحتلال ضد كل الجهود الإنسانية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني، مشيرةً إلى أن النشطاء المستهدفين ينتمون إلى جنسيات ونقابات ومجالات إنسانية متعددة، ما يؤكد الطابع الدولي للتضامن مع غزة.

اقرأ أيضا: بالفيديو بحرية الاحتلال تعترض "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى غزة

وأكدت صامدون أن هؤلاء النشطاء "جاؤوا ليعبّروا عن ما تبقى من ضمير الإنسانية في مواجهة جرائم الحصار والتجويع"، محمّلة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم، ومحذّرة من أي مساس بهم.

كما كشفت الشبكة عن شهادات سابقة لنشطاء اعتُقلوا من قبل الاحتلال، تحدثت عن انتهاكات جسيمة تشمل التعذيب والمعاملة القاسية، في مخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية، داعيةً المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التحرك العاجل للضغط من أجل الإفراج الفوري عنهم وضمان حمايتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
