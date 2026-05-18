تركيا تدين قرصنة أسطول الصمود في المياه الدولية للبحر المتوسط

أدانت تركيا التدخل الإسرائيلي ضد أسطول الصمود، في المياه الدولية، أثناء توجه لسواحل قطاع غزة.

وعدت تركيا على لسان وزير العدل، أكين غورليك، ما جرى بأنه انتهاك خطير للقانون الدولي، مشددا على وجوب إفراج "إسرائيل" عن الناشطين المشاركين في الأسطول دون قيد أو شرط وأن تضع حدا لأفعالها غير القانونية.

وأضاف: "أفعال إسرائيل لن تضعف سعي المجتمع الدولي لتحقيق العدالة ولا التضامن القوي مع الشعب الفلسطيني".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه تمت السيطرة على 10 سفن في الأسطول المتجه إلى غزة ويجري العمل على المزيد.

وذكرت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي، إن نهج التعامل مع الأسطول هذه المرة هجومي "ولن يكون هناك تقديم مساعدات".

