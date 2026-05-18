لاعب كويتي يرفض مصافحة إسرائيلي على منصة تتويج بطولة في أبوظبي

18 مايو 2026 . الساعة 14:09 بتوقيت القدس
...
اللاعب الكويتي جاسم الحاتم

رفض بطل الجوجيتسو الكويتي جاسم الحاتم مصافحة لاعب إسرائيلي خلال مراسم التتويج في بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، في موقف لاقى تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع متداول الحاتم وهو يتجاهل اللاعب الإسرائيلي بشكل كامل على منصة التتويج، موجهاً نظره نحو علم الكويت احتفالاً بتحقيقه المركز الأول في البطولة.

وحظي موقف اللاعب الكويتي بإشادة واسعة من متابعين وناشطين اعتبروا تصرفه امتداداً لمواقف رياضيين كويتيين سبق أن رفضوا التطبيع الرياضي مع الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية.

ويُعرف عن عدد من الرياضيين الكويتيين اتخاذ مواقف مماثلة في بطولات إقليمية ودولية، دعماً للقضية الفلسطينية ورفضاً للتطبيع مع الاحتلال.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
