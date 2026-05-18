الأرصاد الجوية: أجواء حارة في معظم المناطق

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، الاثنين، غائمًا جزئيًا إلى صاف، حارًا في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو، غدا الثلاثاء، غائمًا جزئيًا إلى صاف، حاراً نسبياً في المناطق الجبلية، حاراً في بقية المناطق، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى حاراً نسبياً في المناطق الجبلية، حاراً في بقية المناطق ، ولا يطرا تغير على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والخميس، يكون الجو غائم جزئي إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق من البلاد، وتكون الرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

