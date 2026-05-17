إيران تعلن اعتقال أكثر من 6500 شخص بتهمة التجسس منذ بدء الحرب

أعلنت السلطات الإيرانية، مساء الأحد، اعتقال أكثر من 6500 شخص بتهمة التجسس منذ اندلاع الحرب الأخيرة مع الولايات المتحدة و'إسرائيل".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد الشرطة الإيرانية قوله إن الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال أكثر من 6500 جاسوس منذ بداية الحرب وحتى الآن، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن جنسيات المعتقلين أو طبيعة التهم الموجهة إليهم.

وكانت الولايات المتحدة و"إسرائيل" قد بدأتا، في 28 شباط/فبراير 2026، شن ضربات على أهداف داخل إيران، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 نيسان/أبريل الماضي التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

ورغم إعلان التهدئة، استمرت التوترات بين الجانبين، إذ فرضت الولايات المتحدة حصارًا على الموانئ الإيرانية، فيما أعلنت طهران تطبيق قواعد خاصة لعبور السفن في مضيق هرمز.