نتنياهو يسعى لتأجيل حل الكنيست ويطلع الائتلاف على تطورات أمنية

17 مايو 2026 . الساعة 21:09 بتوقيت القدس
اجتماع لحكومة نتنياهو (أرشيف)

أفادت القناة 15 الإسرائيلية، مساء الأحد، بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عقد اجتماعًا مع رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي، في محاولة لتأجيل حل "الكنيست" ومنع التوجه نحو انتخابات مبكرة.

وبحسب القناة، أطلع نتنياهو قادة الائتلاف على ما وصفه بـ"الوضع الأمني والتداعيات السياسية"، في إشارة يراها مراقبون بأنها من الممكن أن تكون لاستئناف الحرب ضد إيران.

وأكد نتنياهو خلال الاجتماع أن هناك "أمورًا يجب إنهاؤها" قبل المضي في أي خطوات تتعلق بحل "الكنيست".

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التصريحات الأمريكية والإيرانية، والتهديد الأمريكي باستئناف الحرب على إيران، في وقت أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتصالا هاتفيا مع نتنياهو أمس.

المصدر / فلسطين أون لاين
