حماس تدين تحويل مقر "الأونروا" في القدس إلى ثكنة عسكرية

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بأشد العبارات، تحويل حكومة الاحتلال الإسرائيلي مبنى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة إلى منشآت عسكرية، تشمل متحفًا للجيش ومكتبًا للتجنيد.

واعتبرت الحركة في تصريح صحفي تابعته "فلسطين أون لاين"، الأحد، أن هذا القرار يشكّل تطورًا خطيرًا وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي، واستخفافًا بالأمم المتحدة وحصانات منظماتها، مؤكدة أنه يأتي في إطار مخطط يستهدف تهويد واستعمار الأرض الفلسطينية.

وأكدت حماس أن هذا الإجراء "باطل وغير شرعي"، ويشكّل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، داعية إلى موقف دولي حازم لإدانته وإلغائه، وفرض عقوبات رادعة على حكومة الاحتلال لوقف ما وصفته بتغولها على الأرض الفلسطينية ومقدساتها.

وشددت الحركة على ضرورة حماية وكالة الأونروا من الاستهداف الممنهج، باعتبارها شاهدًا دوليًا على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها.

واختتمت الحركة تصريحها بالتأكيد على أن هذه السياسات لن تغيّر من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.

يشار إلى أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد كشف النقاب، عن مصادقة "الحكومة الإسرائيلية" على مقترح تم تداوله مؤخرا، يقضي بإقامة مجمع تابع لوزارة الحرب في مدينة القدس، على أنقاض مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” الذي جرى هدمه مؤخرًا.

وقال كاتس، في تصريح نقلته وسائل إعلام عبرية، الأحد، إن المشروع سيضم مكتب تجنيد، ومتحفًا للجيش، إضافة إلى مكتب لوزير الدفاع، متبجحا بأن الخطوة تأتي في إطار "تعزيز القدس وترسيخها كعاصمة أبدية للشعب اليهودي".

