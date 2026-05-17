غارات متواصلة على لبنان ترفع الحصيلة إلى 3000 شهيد

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، سلسلة غارات جوية استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان، في تصعيد جديد على الجبهة الجنوبية، ما أسفر عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 300، بحسب ما أفادت به مصادر لبنانية.

وأوضحت المصادر أن الغارات طالت بلدة كفردونين في قضاء بنت جبيل، إضافة إلى ثلاث غارات نفذتها طائرات مسيّرة استهدفت بلدة جبشيت، كما شملت غارة أخرى بلدة السلطانية في القضاء ذاته.

وفي السياق ذاته، استهدفت غارات إسرائيلية بلدة دبين في قضاء مرجعيون، وأخرى على بلدة حاروف في قضاء النبطية.

وفي تطور متصل، أفادت تقارير لبنانية بأن حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ بداية التصعيد في مارس الماضي ارتفعت إلى نحو 3000 شهيد، في ظل استمرار العمليات العدوان.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن قبل يومين وقفًا لإطلاق النار لمدة 45 يومًا في لبنان، غير أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل، خرق هذا الاتفاق عبر استمرار غاراته الجوية على مناطق متفرقة من الجنوب.

