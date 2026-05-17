فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إيران تعلن اعتقال أكثر من 6500 شخص بتهمة التجسس منذ بدء الحرب

خروقات الاحتلال متواصلة.. 8 شهداء أحدهم متأثرًا بجراحه في قطاع غزة

نتنياهو يسعى لتأجيل حل الكنيست ويطلع الائتلاف على تطورات أمنية

تصعيد متبادل بين واشنطن وطهران ينذر باستئناف الحرب

حماس تدين تحويل مقر "الأونروا" في القدس إلى ثكنة عسكرية

"إسرائيل" تُطبّق "قانون الإعدام" في الضفة الغربية

غارات متواصلة على لبنان ترفع الحصيلة إلى 3000 شهيد

جيش الاحتلال يعلن: 105 إصابات في معارك لبنان خلال أسبوع

شرطة خانيونس تضع تعليمات لتنظيم حفلات الأفراح

بالأسماء.. الحرس القديم يغيب ووجوه جديدة تصعد إلى اللجنة المركزية لـ"فتح"

جيش الاحتلال يعلن: 105 إصابات في معارك لبنان خلال أسبوع

17 مايو 2026 . الساعة 18:19 بتوقيت القدس
...
إصابة 105 من جنود الاحتلال في معارك لبنان خلال أسبوع

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إصابة 105 من جنوده خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان، وذلك خلال الأسبوع الأخير، في ظل استمرار عدوانه على لبنان.

وأوضح الجيش في بيان أن الإصابات وقعت خلال عمليات عسكرية واشتباكات مع المقاومة اللبنانية في المناطق الحدودية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العمليات أو توزيع الإصابات.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية توترًا متصاعدًا، مع استمرار تبادل القصف والاشتباكات بين الجانبين، وسط مخاوف من توسع رقعة المواجهات خلال المرحلة المقبلة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في ساعات سابقة من اليوم، إصابة أربعة من جنوده، بينهم ضابطان وجنديان، خلال معارك مع المقاومة اللبنانية في جنوب لبنان، في ظل التصعيد المتواصل على الجبهة الشمالية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#لبنان #جنوب لبنان #خسائر الاحتلال #أصابات جنود الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة