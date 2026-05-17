جيش الاحتلال يعلن: 105 إصابات في معارك لبنان خلال أسبوع

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إصابة 105 من جنوده خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان، وذلك خلال الأسبوع الأخير، في ظل استمرار عدوانه على لبنان.

وأوضح الجيش في بيان أن الإصابات وقعت خلال عمليات عسكرية واشتباكات مع المقاومة اللبنانية في المناطق الحدودية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العمليات أو توزيع الإصابات.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية توترًا متصاعدًا، مع استمرار تبادل القصف والاشتباكات بين الجانبين، وسط مخاوف من توسع رقعة المواجهات خلال المرحلة المقبلة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في ساعات سابقة من اليوم، إصابة أربعة من جنوده، بينهم ضابطان وجنديان، خلال معارك مع المقاومة اللبنانية في جنوب لبنان، في ظل التصعيد المتواصل على الجبهة الشمالية.

المصدر / فلسطين أون لاين