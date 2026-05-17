شرطة خانيونس تضع تعليمات لتنظيم حفلات الأفراح

17 مايو 2026 . الساعة 17:31 بتوقيت القدس
أعلنت شرطة محافظة خان يونس عن جملة من التعليمات المنظمة لإقامة حفلات الأفراح

أعلنت شرطة محافظة خان يونس، الأحد، عن جملة من التعليمات المنظمة لإقامة حفلات الأفراح، مؤكدةً ضرورة الحصول على إذن مسبق قبل إقامة أي حفلات خاصة، وذلك في إطار الحرص على راحة المواطنين وتعزيز السكينة العامة.

وأوضحت الشرطة في بيانها، أن الحصول على التصريح يتم من خلال مراكز الشرطة المنتشرة في المحافظة، مع الالتزام بإنهاء الحفلات في موعد أقصاه الساعة 11 مساءً، ومنع الاستعراض بالسلاح أو إطلاق النار بشكل نهائي.

كما شددت على منع إغلاق الطرق أو إقامة الحفلات في الشوارع الرئيسية، إلى جانب الالتزام بعدم رفع أصوات المكبرات الصوتية بشكل مزعج والالتزام بالآداب العامة.

وأكدت شرطة خان يونس أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستعرّض أصحابها للمساءلة القانونية، تطبيقًا للإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على النظام العام.

وللاستعلام عن التصاريح أو الإبلاغ عن الحفلات المخالفة، دعت الشرطة المواطنين للتواصل عبر الرقم: 0597922735.

المصدر / فلسطين أون لاين
