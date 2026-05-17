فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شرطة خانيونس تضع تعليمات لتنظيم حفلات الأفراح

بالأسماء.. الحرس القديم يغيب ووجوه جديدة تصعد إلى اللجنة المركزية لـ"فتح"

خروقات الاحتلال متواصلة.. 6 شهداء أحدهم متأثرًا بجراحه في قطاع غزة

عقيد إسرائيلي: الحكومة تُفرّط بمستوطنات الشمال

لابيد: نتنياهو يبيع "أمن إسرائيل" لتأجيل خسارته

الاقتصاد الإسرائيلي ينكمش 3.3 بالمئة في الربع الأول

الاحتلال يعترف بإصابة أربعة من جنوده في لبنان

خامنئي يعيّن رئيس البرلمان ممثل البلاد في الصين

المحكمة السعودية تعلن غرة ذي الحجة ويوم عيد الأضحى 2026

حماس: استهداف الاحتلال تكية طعام جريمة حرب متعمدة

بالأسماء.. الحرس القديم يغيب ووجوه جديدة تصعد إلى اللجنة المركزية لـ"فتح"

17 مايو 2026 . الساعة 17:16 بتوقيت القدس
...
عباس يدلي بصوته في الانتخابات الخاصة بحركة فتح

شهدت حركة "فتح" تحولات واسعة في بنيتها القيادية في ظل ما كشفته نتائج مؤتمرها العام الثامن، الذي استمر ثلاثة أيام، والذي سفر عن إعادة تشكيل اللجنة المركزية بصورة عكست تراجع نفوذ عدد من رموز "الحرس القديم" مقابل صعود قيادات أمنية وميدانية ووجوه جديدة.

وأظهرت نتائج الانتخابات تغييرا بنسبة 50 بالمئة في تركيبة اللجنة المركزية، بعد فوز 9 أعضاء جدد واحتفاظ 9 آخرين من الأعضاء السابقين بمقاعدهم، في خطوة اعتُبرت الأكبر داخل الحركة منذ نحو عقد.

مروان البرغوثي 

وتصدر القيادي الأسير مروان البرغوثي نتائج الانتخابات بحصوله على 1877 صوتا، فيما حل اللواء ماجد فرج ثانيا بـ1861 صوتا، في مؤشر على تعاظم حضوره داخل الحركة ومراكز القرار.

وشهدت النتائج خروج عدد من أبرز الشخصيات التاريخية من اللجنة المركزية، بينهم عزام الأحمد، وعباس زكي، وروحي فتوح، وإسماعيل جبر، وصبري صيدم، بعد إخفاقهم في حصد الأصوات الكافية.

كما غابت عن التشكيلة أسماء بارزة رحلت خلال الدورة السابقة، أبرزها صائب عريقات وجمال محيسن.

ياسر عباس

وفي المقابل، برزت أسماء جديدة داخل اللجنة، من بينها ياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي حل في المرتبة الثامنة بـ1290 صوتا، في خطوة أثارت اهتماما واسعا داخل الأوساط السياسية والتنظيمية.

كما فاز الأسير المحرر زكريا الزبيدي، إلى جانب تيسير البرديني، وعدنان غيث، وإياد صافي.

وفي سياق متصل، استمر غياب تيار محمد دحلان عن اللجنة المركزية، كما تواصل استبعاد ناصر القدوة، الذي كان قد فُصل من الحركة عام 2021، فيما أعلن مقاطعته للمؤتمر احتجاجا على آليات التحضير والتنظيم، وفق تصريحاته.

المصدر / فلسطين أون لاين/ وكالات
#مؤتمر فتح السابع #مقاطعة فتح انتخابات النقابات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة